Elias (7 Wochen) starb im Haus für Obdachlose

Den Rettungseinsatz, die Hektik, den Polizeibesuch: All dies haben die Bewohner des modernen Holz-Gebäudes mit der Hausnummer 8 mitbekommen. Aber keiner weiß, was genau passiert ist. „Uns hat bis jetzt keiner was gesagt. Aber da war ganz schön viel los“, erzählt einer der Nachbarn der „Krone“ Auf weitere Nachfragen reagieren die Leute nur mit einem Achselzucken. Ein Caritas-Betreuer spricht die „Krone“ danach direkt an. Zur schrecklichen Tat will er aber nichts sagen. Eines sichert der Betreuer aber zu: Er will mit den Bewohnern sprechen und ihnen erzählen, was im Haus, in dem sie leben, vorgefallen ist.