Hohe Prämie für Hinweise zu ausgesetzten Welpen

Suche nach Hündin

Nun stellt sich aber die Frage: Wer war zu dieser herzlosen Tat fähig? Die Welpen sind erst wenige Tage alt und wurden offenbar bis vor Kurzem von ihrer Mutter gesäugt. Es muss also irgendwo in Wien oder Umgebung eine Hündin mit auffällig prallen Zitzen geben, der ihre Babys weggenommen wurden. Für „Krone“ Tierexpertin Maggie Entenfellner eine klare Straftat, die hilflosen Wesen einfach wie Müll zu entsorgen: „Für diese Tierquälerei drohen Strafen in Höhen von bis zu 7500 Euro. Die Kleinen sind in Sicherheit, das ist die Hauptsache. Ich hoffe auf Hinweise aus der Bevölkerung, um die Hintergründe dieser Straftat zu ermitteln.“