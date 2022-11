Bericht: Geheimgespräche zwischen USA und Russen

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte zuletzt in seinem festgefahrenen Eroberungsfeldzug gegen die Ukraine wiederholt mit dem Einsatz von Kernwaffen gedroht. Man werde alle zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen - notfalls auch taktische Nuklearwaffen. Gleichzeitig warnte der Kreml, dass die Ukraine den Einsatz einer „schmutzigen Bombe“ vorbereite. In diesem Zusammenhang wurde sogar der UN-Sicherheitsrat zu einer Sitzung zusammengetrommelt. Kiew dementierte vehement. Eine Prüfung durch die Internationale Atomenergieorganistion hat keine Anhaltspunkte für solche Pläne der ukrainischen Armee gefunden, wie es in der Vorwoche hieß.