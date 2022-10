Nach Raketenhagel nun Gesprächsangebot an die USA

Am Dienstag wurden zahlreiche Regionen in der Ukraine - darunter der Großraum Kiew - mit Raketen und Drohnen angegriffen. Während der Krieg weiter eskaliert, zeigt sich nun Moskau zu Gesprächen mit den USA bereit. Ein Treffen von US-Präsident Joe Biden mit seinem russischen Gegenüber Wladimir Putin könnte es beim bevorstehenden G20-Gipfel auf Bali geben, hieß es am Dienstag aus Moskau. „Wir haben kein ernsthaftes Angebot bekommen, mit ihnen in Kontakt zu treten“, sagte Außenminister Sergej Lawrow im russischen Staatsfernsehen über ein angebliches Gesprächsangebot der US-Regierung.