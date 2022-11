Geschichte Ötzis muss umgeschrieben werden

Ötzi und Ausrüstung seien in heißen Sommer frei gelegen

Rund 1500 Jahre lang nach seinem Tod seien Ötzi und seine Ausrüstung in heißen Sommern zeitweise frei gelegen. Dies führte zum Verfall der am stärksten exponierten Körperteile und zu weiteren Schäden an der Ausrüstung. Gleichzeitig gelangte neueres Material in die Rinne, das sich in einer „schmutzigen Eisschicht“ am Boden ablagerte. Das bedeutet aber nicht, dass der Körper ständig völlig im Freien war. „Er kann durchaus im Schnee gelegen sein, der durchlässig für Luft, Wasser, Pollen, etc. ist. Die schneefreie Periode dauert auf dieser Höhe normalerweise nur wenige Tage im Jahr. Die Massenbilanzen von Hintereis- und Kesselwandferner zeigen, dass der Wechsel zu längeren schneefreien Perioden auf Höhe der Fundstelle im Zuge des Klimawandels erst kürzlich erfolgt ist“, erklärte Fischer gegenüber der APA.