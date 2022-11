Land drückt bei Flüchtlingsunterkünften aufs Tempo

Vieles erinnert an das Jahr 2015, als in Folge des Krieges in Syrien die Zahl der Schutzsuchenden in die Höhe schnellte. Auch damals bekam das Land Vorarlberg vom Bund die Rute ins Fenster gestellt, da die Aufnahmequote lange Zeit unerfüllt blieb. Der damalige Landesrat Erich Schwärzler ließ daraufhin seine Beziehungen in alle Ecken des Landes spielen und stellte so Unterkunft um Unterkunft auf. Am Ende wurde nicht nur die Quote erfüllt, sondern die Asylwerbenden geradezu idealtypisch aufs ganz Land verteilt, anders als im übrigen Bundesgebiet blieben Massenunterkünfte die Ausnahme.