Beim Heizen kommen viele Kärntner ins Schwitzen

Kleinster Preisanstieg bei Fernwärme

Den geringsten Preisanstieg gibt es vorerst für die vielen Kunden der verschiedenen Anbieter von Fernwärme, die schon jetzt vielfach auf erneuerbare Energien setzen. 80.000 Haushalte werden in Kärnten damit versorgt. Deren Kosten orientieren sich großteils am üblichen Verbraucherpreisindex und nicht am viel stärker gestiegenen Energiepreis. Das bedeutet aber immer noch ein Plus von gut 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.