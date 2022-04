Fernwärme statt Gas: Holz gewinnt wieder an Wert

Neues Projekt in Glandorf

Unter diesen Vorzeichen arbeitet man deshalb auch im Holzplattenwerk von Fundermax in Glandorf an einem neuen Projekt. „Funder betreibt in Kärnten drei Werke, aber nur noch das in St. Donat wird mit russischem Gas befeuert, die anderen beiden mit Holz“, erklärt Edi Pleschutznig von Fundermax. Die Abwärme eines der beiden Werke in Glandorf soll in Kooperation mit Regionalwärme bis nach Klagenfurt geliefert werden.