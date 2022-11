Fragestunde: Wie geht es mit Strompreisen weiter?

Was ist dran am Thema Blackout – reine Panikmache oder eine ernst zu nehmende Gefahr?

Ein Blackout ist ein großflächiger Stromausfall, von dem mehrere Länder betroffen sind, also viele Millionen Menschen. Ein Blackout ist ein ernst zu nehmendes, nicht auszuschließendes Ereignis, auf welches wir in Kärnten sehr gut vorbereitet sind. Wir sind in der Lage, nach einem Blackout die Stromversorgung aus eigenen Kräften für den Großteil Kärntens innerhalb eines Tages wieder in Betrieb zu nehmen. Die Netzbetreiber und die Kraftwerksbetreiber üben diesen Ernstfall regelmäßig und sind darauf vorbereitet.