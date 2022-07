Was Pellets in Kärnten derzeit wirklich kosten

Seit dem Vorjahr haben sich die Preise für Pellets verdoppelt. Und Experten der Energiebranche erwarten in den kommenden Monaten keine Entspannung - im Gegenteil. Die Preise dürften gegen Herbst noch einmal kräftig anziehen. Daher empfiehlt auch Armin Leitgeb, Gremialobmann des Energiehandels in der Wirtschaftskammer Kärnten, sich noch in den Sommermonaten um eine Lieferung zu kümmern: „Ich kann nur raten: rechtzeitig bestellen!“