Pensionist (70) demoliert bei Sturz Mofa und Auto

Ein 70-Jähriger ist am Samstag um 22 Uhr mit seinen Pkw in Neuhofen an der Krems auf einen Parkplatz gefahren. Dabei wurde er von einer Frau beobachtet. Der Pensionist soll laut Polizei mehrere Einparkversuche benötigt haben und schließlich zu Fuß zur Beifahrerseite gegangen sein. Auf dem Weg dorthin stürzte der Mann plötzlich und fiel gegen ein am Nachbarparkplatz abgestelltes Mofa.