Vier Italienerinnen drohen jetzt fünf Jahre Haft

Die Aktivistinnen gehören der Gruppe „Letzte Generation an“, die sich in Rom zum Beispiel auf eine Straßenumfahrung gelegt und den Verkehr auf diese Weise stundenlang blockiert hatte. Die Gruppe ist unter anderem auch in Wien aktiv. Ihre Attacke auf das Van-Gogh-Gemälde in Rom reiht sich in eine Serie von Aktionen gegen berühmte Kunstwerke ein.