Van-Gogh-Bild in Rom mit Gemüsesuppe übergossen

Klimaaktivisten haben am Freitag in Rom Van Goghs Werk „Der Sämann vor untergehender Sonne“ mit Gemüsesuppe übergossen. Das Werk ist derzeit im Museumskomplex Palazzo Bonaparte im Zentrum der Stadt ausgestellt und eine Leihgabe des Kröller-Müller-Museums im niederländischen Otterlo für eine Ausstellung von Van Goghs Werken in der einstigen napoleonischen Residenz in der italienischen Hauptstadt.