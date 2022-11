Nach Chlorgasalarm noch schnell die Haare geföhnt

Der Chlorgasaustritt in einer Therme in Fügen im Tiroler Zillertal sorgt weiter für Aufregung. In Sozialen Medien erheben User schwere Vorwürfe, dass etwa die Evakuierung komplett schiefgelaufen sei, Kunden vor dem Verlassen der Freizeiteinrichtung noch abkassiert worden seien und sich dadurch lange Warteschlangen ergeben hätten. Die Geschäftsführung weist diese Vorwürfe nun entschieden zurück.