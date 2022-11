Chlorgasaustritt in Therme wegen defekter Klappe

Nach dem Austritt von Chlorgas in einer Therme in Fügen im Tiroler Zillertal am Freitagnachmittag steht nun die Ursache fest. Eine für die Zirkulation notwendige Klappe habe sich nicht geöffnet. Der Vorfall war bekannt geworden, weil mehrere Gäste Übelkeit verspürt hatten. Sieben Personen waren vorsorglich ins Spital gebracht worden.