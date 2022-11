Grüne machen Druck in Sachen Investorenmodelle

Tatsächliche Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen

Einige Gemeinden, Lech etwa, sind bereits mit einer Bausperre für Investorenmodelle gegen das Horten von Eigentum eingeschritten. Das alleine genüge aber nicht, sagt Kasper und erinnert Tittler an den von ihm angekündigten „Nachdenkprozess“ zu den Investorenmodellen. Sie will wissen, welche Ergebnisse dieser Prozess bis jetzt zu Tage gefördert hat. Auch will Kasper in Erfahrung bringen, wie die tatsächliche Nutzung nach dem Erwerb landwirtschaftlicher Flächen überprüft wird.