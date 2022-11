Verfahrensrichter: Schmid-Befragung „gräuslich“

Der Ex-ÖBAG-Chef hatte sich durchgehend auf sein Aussageverweigerungsrecht berufen, da gegen ihn in fast allen Bereichen ermittelt wird. Dies, obwohl er bei der WKStA bereits umfangreich ausgesagt hatte. Das versteht Pöschl nicht, wie er am Freitag im Ö1-„Morgenjournal“ deutlich machte. Mit seinem Schweigen habe sich Schmid „sicherlich an den Rat seines Rechtsanwaltes gehalten“, so der Verfahrensrichter. Das sei Strategie gewesen.