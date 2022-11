Boote gesunken: Kaum noch Hoffnung für Flüchtlinge

1300 Flüchtlinge in Lampedusa

Ebenfalls herausfordernd ist die Lage auf der Insel Lampedusa. 1300 Migranten befinden sich im dortigen Hotspot. 190 Flüchtlinge sollten am Mittwoch die Insel in Richtung Sizilien verlassen. Seit Anfang 2022 seien 85.041 Migranten in Süditalien nach Seefahrten über das Mittelmeer eingetroffen, teilte das Innenministerium in Rom mit. Im Vergleichszeitraum 2021 waren es 53.426 gewesen, in denselben Monaten des Jahres 2020 waren es 27.203 Menschen.