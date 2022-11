Tiroler Landtag richtet Beteiligungsausschuss ein

In Vergangenheit „vollste Zufriedenheit“

Zumal dieser auch in der vergangenen Legislaturperiode den Ausschuss „zur vollsten Zufriedenheit aller im Landtag vertretenen Parteien“ geleitet habe. Die Einsetzung des Beteiligungsausschusses wollten sie „rasch vorantreiben“. Ihnen sei nicht nur der Informationsfluss der landeseigenen Betriebe in Richtung Regierung, sondern auch in Richtung Opposition wichtig.