Was würden Neuwahlen besser machen?

Wer nur an sich denkt, der soll den Hut nehmen

Vielleicht ist das ein frommer Wunsch, aber vielleicht sollte sich ein jeder im Parlament dieser ruhigen Tage ein paar Stunden Zeit nehmen, um darüber zu reflektieren, weswegen er wirklich Politiker geworden ist und welchen Anspruch er an seine Arbeit stellt. Wer dabei nur an sein eigenes Fortkommen denkt, sollte so ehrlich sein und einfach seinen Hut nehmen. Das würde uns Österreichern wertvolle Zeit und Nerven sparen. Bitte, danke.