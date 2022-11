Land bekennt sich zu Ötscher-Liften in Lackenhof

Genau elf Monate ist es her, dass die Anteile der Schröcksnadelgruppe an den Wintersportgebieten Hochkar und Lackenhof am Ötscher vom Land übernommen wurden. Vor allem in Lackenhof war damals die Zukunft mehr als ungewiss - keine Attraktionen auf den Pisten, kaum attraktive Unterkünfte. Die Folge: zu wenig Touristen.