Aufbruch in eine gute Zukunft für Tourismusgebiet

Mittlerweile ist jedoch wieder Aufbruchsstimmung in dem 250-Seelen-Ort am Fuße des Ötschers spürbar. Denn Lackenhof soll mithilfe des Landes vom klassischen Skigebiet zu einer Ganzjahres-Tourismusdestination werden, so wie das schon vor Jahren in St. Corona am Wechsel gelungen ist. Im Oktober soll ein tragfähiges Konzept vorgelegt werden, erste Eckpunkte stehen bereits fest. Klar ist, dass Unterkunftsmöglichkeiten modernisiert und ausgebaut werden müssen. Tourismusobmann Walter Pöllinger schätzt laut ORF, dass 1500 Betten guten Standards gebraucht werden.