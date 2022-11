Vandalen-Duo hatte mehr als 1000 gestohlene Böller

In der Halloweennacht schlugen zwei vorerst Unbekannte mit Baseballschlägern auf verschiedene Gegenstände im Bereich eines Jugendzentrums in Leonding ein. Anschließend fuhren sie zu verschiedenen Örtlichkeiten in Traun und Leonding und zündeten Böller der Kategorie F4 in Mülleimern, Müllcontainern sowie in zwei Zigarettenautomaten.