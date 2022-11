Wasser und Strom fließen in Kiew wieder

Russische Truppen hatten am Montag vor allem Energieanlagen in der Ukraine beschossen. Die Angriffe sollen unter anderem als Antwort auf den Drohnen-Beschuss der russischen Schwarzmeerflotte gegolten haben. Diese attackierte das ukrainische Militär vergangenen Samstag auf ihrem Stützpunkt Sewastopol auf der Krim. „Teils ist das so (Vergeltung, Anm.). Aber das ist auch nicht alles, was wir hätten tun können“, sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Montagabend.