Die Formel 1 boomt - nur in Deutschland gar nicht

Als da wären: Kein deutscher Fahrer mischt ernsthaft im Spitzenfeld mit, ein deutsches Team auch nicht. Das Team der Stunde firmiert unter österreichisch-britischer Flagge: An Red Bull gibt‘s kein Vorbeikommen. Ebenso wenig wie am Seriensieger Max Verstappen, Holländer. Und ein Rennen in Deutschland ist weiter nicht in Sicht. Ein Gemisch, das, so die „Bild“, die deutschen Fans „wenig interessieren“.