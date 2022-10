Verstappen sauer: „Ich akzeptiere das nicht mehr“

Was der Weltmeister damit meint? Es geht um die Titel-Entscheidung in der letzten Saison in Abu Dhabi und den Behauptungen, es liege ein Schatten auf seinem WM-Titel. Dieser wurde zuletzt angeblich immer wieder von einem „Sky“-Reporter herbeigeredet. Ja, sogar von Titel-Raub war da die Rede.