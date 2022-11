Warum oö. Pendler kaum aufs Klimaticket umsteigen

695 Euro für drei Kernzonen

Ein Grund dafür ist das vor allem in ländlichen Regionen teils kümmerliche Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Klima Allianz OÖ macht aber noch eine weitere Ursache aus: Mit 695 Euro für alle drei Kernzonen (Linz, Wels, Steyr) biete OÖ im Bundesländervergleich das teuerste Klimaticket an.