Folge 4: Unmoralisches Angebot für Richard Lugner

Als es Lydia schließlich endgültig zu fad wurde, überkam sie plötzliche Übelkeit, die nicht mal Momos Bauchmassagen mehr wegzaubern konnte. Deshalb hieß für die Lugner‘sche Reisetruppe: zurück ins Hotel und ab an den Pool. Sex on the Beach inklusive - freilich nur in Form eines köstlichen Cocktails.