Folge 1: Sollte Mörtel Kind „angedreht“ werden?

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Im Falle von Richard Lugner sogar sehr viel. Geht es für ihn in der neuen krone.tv-Serie „Lugner im Orient“, die an seinem 90. Geburtstag am Dienstag gestartet ist, doch mit gleich sechs Damen, jede mit Eigenheiten, einige mit Ersatzteilen ausgestattet, nach Marrakesch. Dass die Fans der Reality-TV-Legende da ganz auf ihre Kosten kommen, ist klar.