Fußballfans bedrohten Ordner mit dem Umbringen

Ein 29-Jähriger war am Sonntag beim Bundesligaspiel zwischen dem LASK und dem Wolfsberger AC in Pasching eingeteilt, die in die Siedlung einfahrenden Pkw-Lenker zu überprüfen. Dazu war ein Scherengitter über die Fahrbahn gezogen und wurde nur für Berechtigte und Anrainer geöffnet. Kurz nach 13 Uhr wollten 4 Pkw-Lenker, besetzt mit mehreren Fußballfans in die Siedlung einfahren, was ihnen der Ordnerdienst verwehrte.