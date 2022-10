Einsatzreiche Nacht für Klagenfurts Polizisten

In einer wilden Rauferei endete am Freitagabend ein Streit am Klagenfurter Hauptbahnhof. Ein 17-Jähriger beschuldigte einen 20-Jährigen und dessen Freund (19) sein Handy gestohlen zu haben und geriet mit den beiden Männern aneinander. Als ein 23-jähriger Zeuge den Streit schlichten wollte und die Polizei rief, ging das Duo auf den Mann los und zerstörte sein Handy. Das ließ sich der 23-Jährige nicht gefallen und schlug mit der Faust auf den 20-Jährigen ein. Erst mehrere Polizeistreifen konnten die Männer trennen.