Schussfaule Pioneers bitten Haie zum Westderby

In zwei Statistiken liegen die Vorarlberger im Spitzenfeld: Torhüter Alex Caffi, der Teamtorhüter David Madlener derzeit klar aussticht, hält bei einer Fangquote von 92,8 Prozent. Und im Fairplay liegen Pallestrang und Co. auch auf Platz drei. Was jedoch auffällt: Die Pioneers schießen so wenig wie sonst niemand in der Liga auf das Tor der Gegner - nur 239 Mal in elf Spielen. Außer Asiago haben alle anderen Teams schon mindestens 300 Mal das gegnerische Gehäuse anvisiert.