Musk kauft Twitter, feuert gleich ganze Chefetage

„Kein Ort des Grauens“

In einem offenen Brief an Twitters Anzeigenkunden hatte der Tesla-Chef zuvor noch einmal seine Motive erläutert. Twitter dürfe kein „Ort des Grauens“ werden, wo ohne Konsequenzen alles gesagt werden könne, so Musk. Die Plattform müsse „warm und einladend für alle“ sein.