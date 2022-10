FPÖ-Politikerin aus Wels soll nach „Lüge“ zahlen

Es war ein Interview im April 2021 in der Regionalausgabe einer Tageszeitung, in dem die Welser Vizebürgermeisterin Christa Raggl-Mühlberger (FPÖ) an die „Braunen Flecken“-Konflikte der 1990er-Jahre erinnerte. Einer dieser Flecken mit NS-Bezug bezog sich auf den NSDAP-Kreisschulungsleiter Moritz Etzold, nach dem die Turnhalle des ÖTB-Vereins benannt war. Raggl-Mühlberger, deren Vater Funktionär im Welser Turnverein war, erklärte in dem Interview: „Damals hat die Sozialistische Jugend ernsthaft gefordert, meine Familie sollte aus der Stadt verschwinden.“ Via Flugblatt sei das publiziert worden.