Für Salzburgs Jäger-Chef ist es ein „Fehlurteil“

„Ich will nicht das Gericht verhöhnen, aber das ist ein Fehlurteil. Den tatsächlichen Wildbestand weiß niemand, das ist nicht möglich. Das Wild gehört niemanden. Abschusspläne beruhen auf Schätzungen, Hochrechnungen und Erfahrungswerten“, erklärt Landesjägermeister Max Mayr-Melnhof. Er glaube nicht, dass sich dies auf die Arbeit der Jäger auswirken werde: „Bis auf ein paar Querulanten wird jetzt keiner dagegen vorgehen.“ Man werde das Thema aber in der nächsten Jagdratssitzung besprechen, so Mayr-Melnhof: „Sofern es notwendig ist, werden wir der Landesregierung einen Vorschlag zu einer Gesetzesänderung unterbreiten.“