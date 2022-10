Europäischer Vorzeigebau der Neuen Heimat Tirol

Die NHT hat rund 23 Millionen Euro investiert und zählt mit mittlerweile über 5000 Wohnungen im Passivhausstandard zu den führenden Passivhausbauträgern in Europa. Hannes Gschwentner: „Wir waren mit unseren ersten Anlagen im Jahr 1997 noch Pioniere und wurden von vielen in der Branche belächelt. Heute ist das Passivhaus der führende Standard für energiesparendes Bauen und in Zeiten der hohen Energiepreise hochaktuell.“