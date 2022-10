Zuwanderung: Jeder Fünfte im Ausland geboren

Am Nationalfeiertag wird die rot-weiß-rote Geschichte hochgehalten. Doch für immer mehr Menschen in Österreich spiegelt sich ihre Zugehörigkeit zur Alpenrepublik nicht im Pass oder Geburtsland wider. Das geht aus dem aktuellen Bericht des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) zum Thema „Migration und Integration in Österreich“ hervor. Wenn also Politiker von „liebe Österreicherinnen und Österreicher, liebe in Österreich lebende Personen“ sprechen, dann zeigt die aktuelle ÖIF-Broschüre, wer damit eigentlich genau gemeint ist.