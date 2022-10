„Bei Kultur sind wir Großmacht“

In zahlreichen Kategorien werden am 28. November in Madrid, im Teatro Real die Opern-Oscars, die Opera Awards, verliehen. In der wohl wichtigsten davon, der „International Opera Award“-Kategorie sind Kapazunder wie Jonas Kaufmann, oder Asmik Grigorian nominiert (für alle stimmt das Publikum unter www.operaawards.org) - gemeinsam mit einem gebürtigen Niederösterreicher! Dem weit über unsere Landesgrenzen hinaus erfolgreichen Heldentenor Andreas Schager.