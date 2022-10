Studentin in Keller von Gemeindebau missbraucht

Frau desorientiert in der U-Bahn aufgegriffen

Da aber die Eltern des Täters oben in der Wohnung schliefen, brachte man das wehrlose Opfer in den Keller des Gemeindebaus. Dort hatten zuerst der erste junge Mann, anschließend der zweite junge Mann Geschlechtsverkehr mit der benommenen Frau, die später in der U-Bahn desorientiert von einem Sicherheitsbeamten aufgegriffen wurde. „Sie hatte schmerzen im Unterleib. Im AKH wurde ein Spurensicherungskit angefertigt. Die DNA-Spur ergab einen Treffer“, so die Staatsanwältin.