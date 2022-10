Für sie ging es vom Beisl direkt zum Traualtar!

Das Programm beim heurigen, 16. Oberndorfer „Honky Tonk“ Musikfestival ist breit gestreut. Jazz, Folklore, Blues, Oldies oder die Chartbreaker unserer Tage stehen ab 20 Uhr auf dem Plan. Wer sich nicht entscheiden kann, dem sei gesagt: Wer einmal zahlt, der ist überall dabei. Und das bis 2.00 Uhr in der Früh. So lange bespielen die teils internationalen Band nämlich Bühnen in mehreren Beisln und Clubs in Oberndorf. Wer dabei sein will, muss sich am Beginn des Abend ein Armbändchen kaufen. Damit erhält man den Abend über Eintritt in alle teilnehmenden Lokale.