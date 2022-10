400 Jahre altes Wrack von Kriegsschiff entdeckt

Einen spektakulären Fund haben Meeresarchäologen in Schweden gemacht: In der Nähe der Hauptstadt Stockholm entdeckten sie ein untergegangenes Kriegsschiff aus dem 17. Jahrhundert. Es handelt sich um das Wrack der „Äpplet“ (Der Apfel), dem Schwesterschiff der „Vasa“, der in Stockholm ein eigenes, weltbekanntes Museum gewidmet ist.