Zwei jahrhundertealte Wracks in Schweden entdeckt

Die nach einem schwedischen König benannte Vasa mit 64 Kanonen an Bord sollte einst zum Aushängeschild des schwedischen Militärs werden. Sie sank jedoch 1628, nachdem sie gerade einmal etwa 1000 Meter auf See unterwegs war. Das Wrack des Schiffes (Bild unten) wurde 1961 gehoben und ist derzeit im bei Touristen äußerst beliebten Vasa-Museum in Stockholm zu sehen.