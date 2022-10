Ein Blackout-Brettspiel soll für Ernstfall rüsten

An alle Gemeinden

Ab sofort können sich die Kommunen quasi spielerisch auf das Katastrophenszenario vorbereiten – mit dem Brettspiel „Neustart“, das Haimbuchner am Montag gemeinsam mit Blackout-Experte Herbert Saurugg präsentierte. Jede Gemeinde in OÖ bekomme demnächst das Simulations-Spiel zugeschickt. Gespielt werden soll es von jenen Akteuren, die auch im Ernstfall die Fäden ziehen: Bürgermeister, Bauhofleiter, Polizei, Feuerwehr und Rettung.