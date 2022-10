Kriminelle Clique bringt Rechtsstaat an Grenzen

Eine großteils unmündige Clique bringt den Rechtsstaat an seine Grenzen. Ständige Autodiebstähle und nächtliche Spritztouren gehören zur „Spezialität“ der erst 13- bis 14-Jährigen. Höhepunkt war Ende August eine wilde Flucht mit Schüssen der Polizei in St. Johann in Tirol. Kufsteins Bezirkspolizeichefin erklärt die Ohnmacht, und ein betroffener Unternehmer und sein Anwalt sehen wenig Chancen auf Schadenersatz.