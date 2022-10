Kühner beendet Global Champions Tour in Top Ten

Ben Maher hat die Global Champions Tour der Springreiter gewonnen. Der Brite siegte in der Gesamtwertung vor dem Belgier Pieter Devos und dem Deutschen Christian Ahlmann und darf sich über ein Saisonpreisgeld von 454.030 Euro freuen. Österreich-Beitrag Max Kühner auf Elektric Blue P landete nach drei Abwürfen im Grundparcours in 73,22 Sek. nur auf dem 25. Platz. Kühner belegte in der Gesamtwertung den guten neunten Rang und kassierte dafür immerhin 181.975 Euro in dieser Saison.