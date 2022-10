LH Markus Wallner: „Tempo bei Wasserkraft fehlt“

Kraftwerk „unverzichtbar“

Das Kraftwerk soll zwar in den Berg hinein, aber „hinterm Berg“ will Landeschef Markus Wallner damit nicht halten: „Die jetzige Situation macht das Pumpspeicherkraftwerk unverzichtbar: Fotovoltaik und Wind bieten keine Versorgungssicherheit. In Vorarlberg ist Wind nicht durchgehend verfügbar.“