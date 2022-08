Salzburg - Das Land der Wasserkraft

Salzburg kann sich ohne weiteres als Land der Wasserkraft bezeichnen. 500 Kraftwerke in den verschiedensten Größen gibt es bereits oder sind schon genehmigt. Die Erzeugung wird gerade in den großen Speichern in Kaprun immer weiter ausgebaut, um noch mehr saubere Energie gewinnen zu können. 33 Großkraftwerke mit einer Leistung von mehr als 10 Megawatt befinden sich auf Salzburger Boden, wo auch kleine Anlagen einen wichtigen Teil beitragen. Durch die Wasserkraft werden somit rund 2500 Megawatt produziert. Zum Vergleich: Ein mittelgroßes Kernkraftwerk leistet rund 1200 Megawatt.