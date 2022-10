Bei Blackout vertraut Tirol auf die Wasserkraft

Bei einem Blackout kann Tirol innerhalb weniger Stunden wieder mit Strom versorgt werden. Dazu gibt es ein durchdachtes Konzept. Tirols Speicherkraftwerke spielen dabei eine zentrale Rolle. Auch Laufwasserkraftwerke sind in Tirol eine wesentliche Quelle für die Stromerzeugung. In einem Monat wird mit dem Gemeinschaftskraftwerk Inn das in den Alpen größte seiner Art offiziell in Betrieb genommen.