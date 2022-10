Personalmangel: Nicht alle Lehrer laufen davon!

„Arbeiten weit mehr als 40 Stunden“

Die Lehrer, die nach wie vor jeden Tag in der Klasse stehen, geben trotz der Umstände ihr Bestes, weil ihnen die Bildung und das Wohl der Kinder am Herzen liegen. Eine von ihnen ist Julia B. Sie arbeitet seit drei Jahren an einer Volksschule. „Wir arbeiten weit über 40 Stunden, im Gegenzug verlangen wir Wertschätzung von Gesellschaft und Politik“, sagt die Pädagogin. Und diese verdienen sich unsere Wiener der Woche auch!