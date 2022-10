Feilschen geht in 3. Runde, Warnstreiks drohen

Unzählige Herbstlohnrunden

Bereits in der Herbstlohnrunde befindet sich auch der Handel, hier wird ein Lohn- und Gehaltsplus von 10 Prozent gefordert, ein Angebot der Arbeitgeber liegt noch nicht vor. Die Telekom Austria-Belegschaft ist ebenfalls gestartet, sie will 10,6 Prozent mehr. Bereits am Verhandeln ist die ÖBB-Tochter Postbus, hier liegt die Forderung nach einem Zuwachs von 11,65 Prozent am Tisch, geboten wurden 7 Prozent.